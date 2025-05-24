Fenerbahçe'yi Bankalar Birliği'nden çıkaracak müjde

Fenerbahçe'yi Bankalar Birliği'nden çıkaracak müjde
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Fenerbahçe'yi Bankalar Birliği'nden çıkaracak müjde
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Fenerbahçe Kulübü, Ataşehir'deki arazisi için Emlak Konut GYO ile anlaşma sağladı. Anlaşma gereği kulüp, toplam bedel üzerinden yaklaşık 90 milyon Euro ön ödeme alacak. Bu ön ödeme ile birlikte Fenerbahçe, Bankalar Birliği borcunu tamamen kapatmayı planlıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Ataşehir'de bulunan arazisi için Emlak Konut Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı ile anlaşmaya vardı.

90 MİLYON EURO GELİR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, yapılan anlaşma gereği toplam bedel üzerinden yaklaşık 90 milyon Euro (3.975 milyar TL) ön ödeme alacak ve bu parayla birlikte Bankalar Birliği borcunu tamamıyla kapatacak.

ÜLKER SPOR SALONU'NUN YANINDA

Fenerbahçe'nin Ataşehir'deki arazisi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanında yer alıyor. Arazi, 2018 yılında Ülker Grubu'ndan Fenerbahçe'ye geçmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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