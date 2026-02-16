Haberler

Fenerbahçe'yi Avrupa şampiyonu yapan Breanna Stewart, 3 yıl aradan sonra geri döndü

Güncelleme:
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2022-23 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giyen ve EuroLeague şampiyonluğunun baş mimarı olan WNBA yıldızı Breanna Stewart'ı yeniden kadrosuna kattı.

STEWART, 3 YIL ARADAN SONRA YENİDEN FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''2022-23 sezonunda Çubuklu formamızı giyen, ilk EuroLeague Women şampiyonluğumuzu kazandığımız kadronun en önemli parçalarından biri olan Dünya Yıldızı forvet Breanna Stewart ile anlaşmaya varmıştır.'' denildi. Sarı-lacivertliler, kazanılan ilk EuroLeague şampiyonluğunun baş mimarlarından olan ABD'li oyuncu Stewart'ın nisan ayında kadroya katılacağını belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazandığı tarihi başarılar, imza attığı rekorlar ve geçmişten bugüne dek kadrosunda yer alan dünya yıldızlarıyla Türk Sporuna büyük bir marka değeri kazandıran Türk Basketbolunun Lokomotifi takımımız, çok büyük bir anlaşmaya daha imza attı.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda Çubuklu formamızı giyen, ilk EuroLeague Women şampiyonluğumuzu kazandığımız kadronun en önemli parçalarından biri olan Dünya Yıldızı forvet Breanna Stewart ile anlaşmaya varmıştır.

Zaragoza'da düzenlenecek EuroLeague Women Final Six organizasyonu öncesi Nisan ayında takıma katılacak oyuncumuz Breanna Stewart, üçüncü Avrupa Şampiyonluğu yolunda Çubuklu formamızla mücadele edecektir.

Breanna Stewart'a Ailemize yeniden hoş geldin diyor, sarı lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."

