Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber

Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber
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Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber
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Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Rodrigo Becao'nun çilesi bitmiyor. Brezilyalı futbolcu, Portekiz kampında bireysel çalışmalarını sürdürüyor ancak takımla birlikte çalışmalarına katılabilmesi için 2 aya daha ihtiyaç duyuyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Rodrigo Beaco en az 2 ay daha takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Sarı-lacivertlilerin Portekiz kampında bireysel çalışmalarını sürdüren Brezilyalı futbolcusu bir süre daha forma giyemeyecek.

2 AYA DAHA İHTİYACI VAR

TRT Spor'da yer alan habere göre Rodrigo Becao'nun takımla birlikte çalışması için 2 aya daha ihtiyacı var. 29 yaşındaki futbolcunun 15 Aralık 2024'te oynanan Başakşehir maçında çapraz bağları yırtılmıştı. Fenerbahçe formasıyla toplamda 37 maça çıkan Rodrigo Becao 2 gol 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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