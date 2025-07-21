Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Rodrigo Becao'nun çilesi bitmiyor. Brezilyalı futbolcu, Portekiz kampında bireysel çalışmalarını sürdürüyor ancak takımla birlikte çalışmalarına katılabilmesi için 2 aya daha ihtiyaç duyuyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de Rodrigo Beaco en az 2 ay daha takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Sarı-lacivertlilerin Portekiz kampında bireysel çalışmalarını sürdüren Brezilyalı futbolcusu bir süre daha forma giyemeyecek.
2 AYA DAHA İHTİYACI VAR
TRT Spor'da yer alan habere göre Rodrigo Becao'nun takımla birlikte çalışması için 2 aya daha ihtiyacı var. 29 yaşındaki futbolcunun 15 Aralık 2024'te oynanan Başakşehir maçında çapraz bağları yırtılmıştı. Fenerbahçe formasıyla toplamda 37 maça çıkan Rodrigo Becao 2 gol 1 asist kaydetti.