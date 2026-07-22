Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Katie Elizabeth Bowen'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 32 yaşındaki Yeni Zelandalı defans oyuncusu Katie Elizabeth Bowen ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaştı. Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Bowen, sarı-lacivertli renklere bağlandı.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Yeni Zelandalı defans oyuncusu Katie Elizabeth Bowen'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 32 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Katie Elizabeth Bowen, son olarak İtalya Serie A Kadınlar Ligi takımlarından Inter'de forma giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat