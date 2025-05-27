Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı

Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
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EuroLeague'de 2. kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko, armasını ikinci yıldızını taktı.

Basketbolda Turkish Airlines EuroLeague'in final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Abu Dabi'deki karşılaşmayı 81-70'lik skorla kazanan Sarı-lacivertliler, tarihlerinde 2016-17 sezonunun ardından ikinci kez EuroLeague'de zafere ulaştı.

ARMASINA İKİNCİ YILDIZI TAKTI

Avrupa'da ikinci şampiyonluğunu alan Fenerbahçe, her bir şampiyonluk için takılan 1 yıldızı armasına ekledi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, '' Fenerbahçe Beko Avrupa'nın zirvesinde bir kez daha bir yıldız gibi ışıldıyor! İkinci Avrupa Şampiyonluğumuzu temsil eden yıldız armamıza işlendi! Bu gurur hepimizin! 'Bize Bu Yolda Geri Dönüş Yok' diyerek yanımızda olan Büyük Fenerbahçe Taraftarlarımıza teşekkürlerimizle!'' ifadeleri kullanıldı.

ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAK

Fenerbahçe Bekolu oyuncular ve teknik heyet, EuroLeague şampiyonluğunun ardından bugün taraftarlarıyla bir araya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak kutlamalar Bağdat Caddesi'nde gerçekleşecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMHSN SRC :

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