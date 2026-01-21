Haberler

Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlaması kapsamında Alanyaspor forması giyen Maestro ve Ümit Akdağ için resmi görüşmelere başladığı bildirildi. Sarı-lacivertli yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş'ın, bu akşam Alanya'ya giderek görüşmeleri yüz yüze gerçekleştireceği öğrenildi.

FENERBAHÇE YENİ SEZONUN TRANSFERLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasını da eş zamanlı olarak yürütüyor. Sarı-lacivertli yönetim, yaz transfer dönemi öncesi kadroyu güçlendirmek adına somut adımlar atmaya başladı.

TORUNOĞULLARI VE TOPBAŞ ALANYA'YA GİDİYOR

beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Maestro ve Ümit Akdağ için resmi görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli yöneticiler Ertan Torunoğulları ile Ömer Topbaş'ın, bu akşam Alanya'ya giderek temasları yüz yüze gerçekleştireceği öğrenildi. İki kulüp cephesinin de görüşmeleri doğruladığı belirtildi.

MAESTRO VE ÜMİT AKDAĞ DETAYI

22 yaşındaki Maestro, bu sezon Alanyaspor formasıyla 16 maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Aynı yaştaki stoper Ümit Akdağ ise 20 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 2 asistle takımına katkı sağladı.

