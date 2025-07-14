Fenerbahçe, Yeni Sezon Kampı için Portekiz'e Gitti

Fenerbahçe, Yeni Sezon Kampı için Portekiz'e Gitti
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Fenerbahçe, ikinci etap hazırlıkları kapsamında İstanbul'dan Portekiz'e hareket etti ve Albufeira'da kamp yapacağı otele geçti. Takım, akşam saatlerinde ilk idmanına çıkacak.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Portekiz'e gitti.

Bugün öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Portekiz'e hareket eden Fenerbahçe, yaklaşık 4 saat 40 dakika süren hava yolculuğunun ardından Faro Havalimanı'ndan karayoluyla Albufeira'da kamp yapacağı otele geçti.

Kafilede yönetim kurulu üyesi Eren Dişli ve futbol direktörü Devin Özek de yer aldı.

Sarı-lacivertliler, Portekiz kampındaki ilk idmanını bugün akşam saatlerinde yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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