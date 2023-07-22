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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı yer almadı, Lincoln Henrique ve Joshua King ise tedavileri devam ettiği için antrenmana katılamadı. Yeni transferlerden Rodrigo Becao ise ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açıktı. Isınma hareketleri ile başlayan koordinasyon çalışmaları ile sürdü. Pas çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı, Lincoln Henrique ile Joshua King ise tedavileri devam ettiği için antrenmanda yer almadı. Yeni transferlerden Rodrigo Becao da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

- Ferdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Lincoln Henrique Ferdi Kadıoğlu İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Haberler

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