Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı yer almadı, Lincoln Henrique ve Joshua King ise tedavileri devam ettiği için antrenmana katılamadı. Yeni transferlerden Rodrigo Becao ise ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı, Lincoln Henrique ile Joshua King ise tedavileri devam ettiği için antrenmanda yer almadı. Yeni transferlerden Rodrigo Becao da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.- Ferdi
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor