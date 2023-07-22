Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı yer almadı, Lincoln Henrique ve Joshua King ise tedavileri devam ettiği için antrenmana katılamadı. Yeni transferlerden Rodrigo Becao ise ilk antrenmanına çıktı.