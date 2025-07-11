Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman sabah saatlerinde yapıldı. Başkan Ali Koç da antrenmanı takip etti.

YENİ sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanda pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

BAŞKAN ALİ KOÇ ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Sarı-lacivertli ekibin sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın bir bölümünü başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve futbol direktörü Devin Özek birlikte takip etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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