Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürdü. Antrenman, kuvvet çalışmalarıyla başlayıp, pas çalışmaları ve çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan çalışma, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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