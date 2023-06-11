Fenerbahçe, finale yeni formasıyla çıktı! Siftah Arda Güler'den
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, 2023-24 sezonu formasıyla sahaya çıktı. Yeni forma altında ilk golü Michy Batshuayi attı, asisti ise Arda Güler yaptı.
Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmaya yeni formasıyla çıktı.
"YENİ SEZON FORMAMIZLA ÇIKIYORUZ"
Sarı-Lacivertliler'den bugün yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak" ifadeleri yer almıştı.
İLK GOL BATSHUAYI'DEN
Fenerbahçe, Başakşehir karşısında Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Belçikalı forvet, yeni forma ile gol sevinci yaşayan ilk futbolcu oldu.