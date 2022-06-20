Fenerbahçe'ye transferi an meselesiydi! Bruno Henrique 1 yıl sahalardan uzak kalacak - Haberler

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Fenerbahçe'ye transferi an meselesiydi! Bruno Henrique 1 yıl sahalardan uzak kalacak

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin transferinde imza aşamasına geldiği Flamengolu futbolcu Bruno Henrique, Cuiaba'ya karşı oynanan maçta sakatlanarak sakatlanmıştı. Dizinden ameliyat olacak deneyimli futbolcunun 10-12 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Jorge Jesus'un talimatıyla Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Flamengolu Bruno Henrique, sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakınken ciddi bir sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe'ye transferi an meselesiydi! Bruno Henrique 1 yıl sahalardan uzak kalacak

10-12 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Brezilya Serie A'da Flamengo'nun sahasında Cuiaba'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan Bruno Henrique, mücadelenin 22. dakikasında sakatlanmıştı. Brezilyalı futbolcunun son durumu netlik kazandı. Flamengo'dan yapılan açıklamada Bruno Henrique'nin dizinden ameliyat olacağı ve 10-12 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

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