Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti

Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, Anderson Talisca ile sözleşme uzatma görüşmesi gerçekleştirdi. Torunoğulları'nın, yıldız futbolcuya yeni kontrat teklifini ilettiği belirtildi.

TALISCA: FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Görüşmede Talisca'nın Fenerbahçe'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu yönetime aktardığı kaydedildi. Brezilyalı yıldızın, hem takım içindeki atmosferden hem de kulüpteki süreçten memnun olduğu ifade edildi.

MAAŞ İNDİRİMİNE HAZIR

Talisca'nın, sarı-lacivertli takımda kalmak adına maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu yönetime açıkça söylediği aktarıldı. Bu fedakârlığın, görüşmelerin seyrini olumlu yönde etkilediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Taraflar arasındaki temasların olumlu bir zeminde ilerlediği ve sözleşme uzatma sürecine ilişkin görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.