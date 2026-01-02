Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti

Haberler

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. Kulüp yöneticisi Ertan Torunoğulları, Brezilyalı futbolcu ile bir araya gelerek yeni kontrat teklifini sundu. Talisca'nın takımda kalmak için maaş indirimi yapmaya hazır olduğu ve bu durumun görüşmelerin seyrini olumlu yönde etkilediği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.

  • Fenerbahçe futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, Anderson Talisca ile sözleşme uzatma görüşmesi yaptı.
  • Anderson Talisca, Fenerbahçe'de kalmak için maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu belirtti.
  • Anderson Talisca'nın sözleşme uzatma görüşmeleri önümüzdeki günlerde devam edecek.

Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, Anderson Talisca ile sözleşme uzatma görüşmesi gerçekleştirdi. Torunoğulları'nın, yıldız futbolcuya yeni kontrat teklifini ilettiği belirtildi.

TALISCA: FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Görüşmede Talisca'nın Fenerbahçe'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu yönetime aktardığı kaydedildi. Brezilyalı yıldızın, hem takım içindeki atmosferden hem de kulüpteki süreçten memnun olduğu ifade edildi.

MAAŞ İNDİRİMİNE HAZIR

Talisca'nın, sarı-lacivertli takımda kalmak adına maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu yönetime açıkça söylediği aktarıldı. Bu fedakârlığın, görüşmelerin seyrini olumlu yönde etkilediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Taraflar arasındaki temasların olumlu bir zeminde ilerlediği ve sözleşme uzatma sürecine ilişkin görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

