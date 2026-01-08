Haberler

Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu

Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski'ye sürpriz bir talip çıktı. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Polonyalı oyuncuya talip oldu. Fransız ekibinin, Szymanski'nin menajeriyle temas kurduğu ve Fenerbahçe'ye çift haneli bonservis teklif etmekten çekinmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski'nin geleceğiyle ilgili transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

FRANSA'DAN TALİBİ VAR

PSV'den gelen 9 milyon euroluk teklifin reddedildiği 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu Szymanski'ye bu kez de Fransa Ligue 1'den talip çıktı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismine Rennes talip oldu.

ÇİFT HANELİ BONSERVİS

Fransız basınındaki haberlere göre; Rennes, Szymanski'yi kadrosuna katmak için oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Fransız ekibinin sarı-lacivertlilere çift haneli bonservis vermekten kaçınmayacağı belirtildi. Rennes'in Fenerbahçe'ye kısa süre içerisinde teklifini ileteceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmaya çıktı. Toplam 1089 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Süper be helal be...Dünyanın en iyi yetiştirici kulüpleri, en büyük kulüpleri Fenerbahçe'nin çöplerini almak için yarışıyorlar. Fener 20 istiyor yok onlar 30 veririz diyorlar...Çok şanslı bir kulüp.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

Sana ne, sana ne bir yerine birseymi battı sana ne???

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıCHP Savar:

sat sat sat

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

