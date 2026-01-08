Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski'ye sürpriz bir talip çıktı. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Polonyalı oyuncuya talip oldu. Fransız ekibinin, Szymanski'nin menajeriyle temas kurduğu ve Fenerbahçe'ye çift haneli bonservis teklif etmekten çekinmeyeceği belirtildi.
- Fransız kulübü Rennes, Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski için transfer teklifi hazırlıyor.
- Rennes'in Szymanski için Fenerbahçe'ye çift haneli bonservis ödemeyi planladığı bildirildi.
- Sebastian Szymanski, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 25 maçta 1 gol ve 2 asist yaptı.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski'nin geleceğiyle ilgili transferde sıcak bir gelişme yaşandı.
FRANSA'DAN TALİBİ VAR
PSV'den gelen 9 milyon euroluk teklifin reddedildiği 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu Szymanski'ye bu kez de Fransa Ligue 1'den talip çıktı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismine Rennes talip oldu.
ÇİFT HANELİ BONSERVİS
Fransız basınındaki haberlere göre; Rennes, Szymanski'yi kadrosuna katmak için oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Fransız ekibinin sarı-lacivertlilere çift haneli bonservis vermekten kaçınmayacağı belirtildi. Rennes'in Fenerbahçe'ye kısa süre içerisinde teklifini ileteceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmaya çıktı. Toplam 1089 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.