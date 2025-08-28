Fenerbahçe'ye Real Madrid'den yıldız

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, orta saha takviyesinde Real Madrid'in tecrübeli futbolcusu Dani Ceballos'u da gündemine aldı.

ORTA SAHAYA YILDIZ TAKVİYE PLANI

Kadrosuna birçok önemli oyuncu katan Fenerbahçe, orta sahaya yapılacak takviyeyi transfer planlamasının merkezine koydu. Sarı-lacivertliler daha önce Youri Tielemans için girişimlerde bulunmuştu. Şimdi ise gözler Real Madrid'de forma giyen Ceballos'a çevrildi.

MARSILYA'NIN ANLAŞMASI BOZULDU

Fransız ekibi Marsilya, Ceballos'un transferi için Real Madrid ile anlaşma sağlamıştı. Taraflar, satın alma opsiyonlu kiralık formülünde el sıkıştı. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, Ligue 1 ekibine gitmek istemediğini iletti. Bu gelişmenin ardından Marsilya transferden çekildi ve rotasını Benfica'nın oyuncusu Florentino Luis'e çevirdi.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Marsilya'nın çekilmesiyle birlikte Ceballos için fırsat doğdu. Fenerbahçe yönetimi, Real Madrid'e Marsilya'nın sunduğu teklifin aynısını iletti. Transferde en kritik detay ise futbolcunun oynayacağı kulüp seçimine verdiği önem.