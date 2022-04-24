Fenerbahçe'ye rahat yok! Konyaspor, Malatya'da sürprize izin vermedi - Haberler

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Fenerbahçe'ye rahat yok! Konyaspor, Malatya'da sürprize izin vermedi

Haberler.com - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar, 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

Yeni Malatyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'ye rahat yok! Konyaspor, Malatya'da sürprize izin vermedi

FENERBAHÇE İLE 2 PUANLIK FARKI KORUDULAR

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 37. dakikada Ahmed Hasan ve 59. dakikada Nejc Skubic attı. Yeni Malatyaspor'un golleri ise 47. dakikada Benjamin Tetteh ve 63. dakikada penaltıdan Nouha Dicko'dan geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan yeşil-beyazlılar, 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

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Süper Lig, Hatayspor, Konyaspor, Spor, Haberler

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