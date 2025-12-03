Haberler

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Bu sezon performansı tartışma konusu olan Youssef En-Nesyri'ye Serie A'nın iki devi Milan ve Roma talip oldu. İki kulübün devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemine şimdiden hazırlanmaya başladı. Golcü takviyesi planlayan sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler arasında En-Nesyri de bulunabilir.

MILAN VE ROMA EN-NESYRİ İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

2024 yılında Sevilla'dan transfer edilen Faslı golcü için sürpriz iki talip ortaya çıktı. İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan ve Roma, devre arası forvet takviyesi listesine Youssef En-Nesyri'yi de ekledi. Her iki kulübün de kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

LİSTEDEKİ ADAYLARDAN BİRİ

Milan ve Roma, devre arasında golcü transferi için geniş bir liste oluşturdu. En-Nesyri de bu listenin önemli adayları arasında yer alıyor. Performansının istikrarsız olmasına rağmen Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmesi dikkat çekiyor.

SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda, 23 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ancak derbide taraftar tarafından ıslıklanması sonrası ayrılık ihtimali daha da güçlendi.

