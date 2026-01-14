Haberler

Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beyoğlu Yeniçarşıspor karşısında Anthony Musaba sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Musaba'nın yerine oyuna Mert Müldür dahil oldu.

  • Fenerbahçe'de Anthony Musaba, Ziraat Türkiye Kupası maçının 23. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
  • Anthony Musaba, Fenerbahçe'de transfer olduğundan bu yana 2 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilere yıldız isminden kötü haber geldi.

MUSABA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de maçın başında sakatlık yaşayan Anthony Musaba, bir süre daha oyuna devam etti ancak mücadelenin 22. dakikasında değişiklik istedi. Sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu, 23. dakikada yerini milli oyuncu Mert Müldür'e bıraktı.

ÜZGÜN BİR ŞEKİLDE SAHA KENARINA GELDİ

Transfer olduğu zamandan bu yana Fenerbahçe'de 2 maça çıkan ve 2 golün asistini yapan Musaba'nın saha kenarına üzgün bir şekilde geldiği gözlemlendi.

