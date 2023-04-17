Fenerbahçe'ye art arda kötü haberler! Gözde isimler nazara geldi

Bel fıtığı sebebiyle ameliyat olan Altay Bayındır'dan sonra bir kötü haber de Miha Zajc'tan geldi. Ankaragücü maçında sakatlanan Miha Zajc, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Arda Güler ise bugünkü idmanda yer almadı.