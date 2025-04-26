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Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı derbide yok

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı derbide yok
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Fenerbahçe'de Gaziantep FK karşılaşmasında sarı kart gören Filip Kostic, cezalı duruma düştü. Sırp futbolcu, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kart sınırında bulunan Filip Kostic'ten kötü haber geldi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

Kostic, 15. dakikada orta alanın solunda Semih Güler'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düşen Sırp futbolcu gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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