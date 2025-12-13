Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden geldi.

İKİ YILDIZ İSİM KONYASPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe, zorlu Konyaspor karşılaşmasında iki yıldız futbolcusundan yararlanamayacak. Afrika Kupası için milli davet alan futbolculardan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, 15 Aralık'a kadar kampa katılmak zorunda olması nedeniyle bugün yapılan antrenmanın ardından Afrika Kupası için yola çıktı. Bu iki isim, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

SEZON PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'de bu sezon 25 maça çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans, Nene ise 17 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.