Haberler

Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, Konyaspor maçında görev alamayacak.

  • Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene isimli futbolcuları, Afrika Kupası kampına katılmak üzere 15 Aralık'a kadar milli takımda olacak.
  • Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor ile oynanacak maçta Fenerbahçe forması giyemeyecek.

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden geldi.

İKİ YILDIZ İSİM KONYASPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe, zorlu Konyaspor karşılaşmasında iki yıldız futbolcusundan yararlanamayacak. Afrika Kupası için milli davet alan futbolculardan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, 15 Aralık'a kadar kampa katılmak zorunda olması nedeniyle bugün yapılan antrenmanın ardından Afrika Kupası için yola çıktı. Bu iki isim, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

SEZON PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'de bu sezon 25 maça çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans, Nene ise 17 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Spor
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarırecep:

bence iyi haber

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
title