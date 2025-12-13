Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim Konyaspor maçında forma giyemeyecek
Fenerbahçe'de Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, Konyaspor maçında görev alamayacak.
- Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene isimli futbolcuları, Afrika Kupası kampına katılmak üzere 15 Aralık'a kadar milli takımda olacak.
- Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor ile oynanacak maçta Fenerbahçe forması giyemeyecek.
Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden geldi.
İKİ YILDIZ İSİM KONYASPOR MAÇINDA YOK
Fenerbahçe, zorlu Konyaspor karşılaşmasında iki yıldız futbolcusundan yararlanamayacak. Afrika Kupası için milli davet alan futbolculardan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, 15 Aralık'a kadar kampa katılmak zorunda olması nedeniyle bugün yapılan antrenmanın ardından Afrika Kupası için yola çıktı. Bu iki isim, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
SEZON PERFORMANSLARI
Fenerbahçe'de bu sezon 25 maça çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans, Nene ise 17 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.