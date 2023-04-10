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Fenerbahçe'ye kötü haber! Ferdi Kadıoğlu önümüzdeki maç yok

Fenerbahçe'ye kötü haber! Ferdi Kadıoğlu önümüzdeki maç yok

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, Ankaragücü maçı öncesi büyük şok yaşadı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Topsuz alanda 42. dakikada Levent Ayçiçek'e müdahalede bulunan Ferdi Kadıoğlu, sarı kart gördü. Başarılı futbolcu Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Ferdi Kadıoğlu önümüzdeki maç yok

37 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe'de 37 resmi karşılaşmaya çıkan Ferdi Kadıoğlu, Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Spor Haberler

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