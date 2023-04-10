Fenerbahçe'ye kötü haber! Ferdi Kadıoğlu önümüzdeki maç yok
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Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, Ankaragücü maçı öncesi büyük şok yaşadı.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Topsuz alanda 42. dakikada Levent Ayçiçek'e müdahalede bulunan Ferdi Kadıoğlu, sarı kart gördü. Başarılı futbolcu Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.
37 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe'de 37 resmi karşılaşmaya çıkan Ferdi Kadıoğlu, Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu.