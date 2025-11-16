Haberler

Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Güncelleme:
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçında 3 orta saha oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek ve Fred cezaları, Sebastian Szymanski ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros'u konuk edecek.

3 ORTA SAHA BİRDEN OYNAYAMAYACAK

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmada 3 orta saha oyuncusu birden forma giyemeyecek. İsmail Yüksek ve Fred, cezaları nedeniyle, Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Sebastian Szymanski ise sakatlığı nedeniyle bu maçı kaçıracak.

OYNAYABİLECEK İSİMLER

Domenico Tedesco'nun Ferencvaros maçında orta sahada Edson Alvarez'i kesin olarak kullanması beklenirken, Meksikalı futbolcunun yanında kimi oynatacağı merak konusu oldu. İtalyan teknik adamın, Marco Asensio'yu yeniden 8 numara pozisyonuna çekmesi bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
title
