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Fenerbahçe'ye konuk olacak Union Saint-Gilloise, rövanş maçının tadını çıkarmak istiyor

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe'ye konuk olacak Union Saint-Gilloise ekibinin teknik direktörü Alexander Blessin, ilk maçın ardından işlerinin kolay olmadığını ve tur şanslarıyla ilgili olarak oyuncularına anın tadını çıkarmalarını söyledi. Takımda sakat ve cezalı oyuncuların bulunduğunu belirten Blessin, kadroyu bugünkü antrenmanla belirleyeceğini ifade etti. Orta saha oyuncusu Charles Vanhoutte ise Fenerbahçe'nin savunmayla kazandığını düşündüğünü ve iyi bir performansla turu geçmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Union Saint- Gilloise ekibinin teknik direktör Alexander Blessin, 3-0 kaybettikleri ilk maçın ardından işlerinin kolay olmadığını ve yarın oynanacak maçın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Blessin, takımda bazı isimlerin sakatlıklarının bulunduğunu belirtti.

Tur şanslarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Blessin "Açıkça konuşmak gerekirse oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim. Bir antrenör olarak asla 'bitti' diyemem. Sonuç ne olursa olsun tadını çıkararak mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Takımda birçok sakat ve cezalı isim olduğuna da dikkati çeken Blessin, bugün yapılacak antrenmanla birlikte kadroyu belirleyeceğini dile getirdi.

Charles Vanhoutte: "Fenerbahçe'nin atakla değil, savunmayla kazandığı düşünüyorum"

Basın toplantısına katılan orta saha oyuncusu Charles Vanhoutte, turu geçmek adına inançlarının olduğunu belirterek sözlerine başladı. Yarın iyi bir performansla iyi bir karşılaşmaya imza atacaklarını söyleyen Vanhoutte, "Detayların çok önemli olacağı bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bir önceki maçta atakla değil, savunmayla kazandığı düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin iç sahadaki atmosferi hakkında da konuşan Charles Vanhoutte, "Bir futbolcu için bu her zaman güzel bir duygu. İster karşı takım taraftarı olsun, ister kendi takım taraftarınız olsun, bu her zaman olumlu etki ediyor. Takım olarak buna alışkın olduğumuzu ve bununla başa çıkabileceğimizi düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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