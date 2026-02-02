Haberler

Fenerbahçe'ye Kocaelispor karşısında kötü haber

Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kocaelispor karşısında sarı kart gören Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

  • Fenerbahçe'nin Edson Alvarez isimli futbolcusu, Kocaelispor maçında sarı kart gördü.
  • Edson Alvarez, bir sonraki haftaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilere yıldız isminden kötü haber geldi.

EDSON ALVAREZ SARI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'de Edson Alvarez, cezalı duruma düştü. Meksikalı futbolcu, karşılaşmanın 13. dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde rakibine yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK

Cezalı duruma düşen Edson Alvarez, gelecek hafta forma giyemeyecek. Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

