Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerin tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcu olmuştu. Duran ile ara transfer döneminde yollarını ayıran Fenerbahçe, Bologna forması giyen 27 yaşındaki sol stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak istiyor.
- Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Bologna'dan Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi transfer etmek istiyor.
- Bologna, Jhon Lucumi için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.
- Jhon Lucumi, 2027 yılına kadar Bologna ile sözleşmesi olan 27 yaşında bir oyuncudur.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiraladığı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerin kulüp tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcusu olmayı başarmıştı. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki oyuncu ile ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Kanarya, tarihinin ikinci Kolombiyalı transferi için harekete geçti.
HEDEFTEKİ İSİM LUCUMI
Gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki oyuncuyu transfer listesinin en tepesine ekleyen Fenerbahçe, resmi girişimlere başlayacak.
BONSERVİS BEKLENTİSİ
Bologna ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Lucumi için kulübü yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde bonservis geliri bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan ve 2352 dakika sahada kalan deneyimli savunmacı, bu maçlarda 1 gol attı.