Haberler

Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerin tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcu olmuştu. Duran ile ara transfer döneminde yollarını ayıran Fenerbahçe, Bologna forması giyen 27 yaşındaki sol stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak istiyor.

  • Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Bologna'dan Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi transfer etmek istiyor.
  • Bologna, Jhon Lucumi için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.
  • Jhon Lucumi, 2027 yılına kadar Bologna ile sözleşmesi olan 27 yaşında bir oyuncudur.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiraladığı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerin kulüp tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcusu olmayı başarmıştı. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki oyuncu ile ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Kanarya, tarihinin ikinci Kolombiyalı transferi için harekete geçti.

HEDEFTEKİ İSİM LUCUMI

Gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki oyuncuyu transfer listesinin en tepesine ekleyen Fenerbahçe, resmi girişimlere başlayacak.

Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Bologna ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Lucumi için kulübü yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde bonservis geliri bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan ve 2352 dakika sahada kalan deneyimli savunmacı, bu maçlarda 1 gol attı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler

Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler