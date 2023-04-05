Fenerbahçe'ye gönderme yapan Okan Buruk, Zaniolo'ya da mesaj verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin kendileri için olumlu hava sağladığını belirten başarılı çalıştırıcı, "Kazandık, Fenerbahçe kaybetti. Pozitif hava bugün sahaya yansıyacaktır." dedi. İtalyan yıldız Zaniolo için de konuşan Buruk, "Nicolo Zaniolo'nun hazır olmadığını söylüyorduk. Bu kez 11'de ve iyi bir sınav olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE KAYBETTİ"

Hafta sonu maçlarını değerlendiren Buruk, "Kazandık, Fenerbahçe kaybetti. Pozitif hava bugün sahaya yansıyacaktır. Bu hafta sonu maçımız yok ama ligin sonuna kadar yoğun bir tempoya gireceğiz. Kupada önemli bir takıma karşı oynayacağız. Başakşehir hedefleri olan bir kulüp. Emre Hoca, ligin başarılı isimlerinden. Hedefimiz kazanmak ve kupada devam etmek. Hem lig, hem de kupada devam edecek kadroya sahibiz." diye konuştu.

"İYİ BİR SINAV OLACAK"

Öte yandan İtalyan yıldız Zaniolo için de konuşan Buruk, " Nicolo Zaniolo'nun hazır olmadığını söylüyorduk. Bu kez 11'de ve iyi bir sınav olacak. Oyunun devamında diğer oyuncularımızı kullanacağız. Milot Rashica hafta sonu iyi oynadı. Birçok oyuncumuz oynamak istiyor, benim için zor karar. Oynamak istemeleri çok güzel. Uzun zamandır ilk defa tam kadroyuz. Bir yandan da bunun mutluluğunu var." ifadelerini kullandı.