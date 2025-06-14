Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Şanlıurfaspor'un genç Nijeryalı futbolcusu Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları vardı. Fakat futbolcu, Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Ogundu, geçen sezon oynadığı futbol ile dikkat çekmişti. 19 yaşındaki futbolcu, 1. Lig'de 19 maçta 6 gol atıp 2 asist yapmıştı.
Şanlıurfaspor'un 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Uchenna Ogundu geçen sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti.
ALNYASPOR İLE ANLAŞTI
Futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları bile ortaya atılmıştı. Ajanspor'dan Selim Manav'ın haberine göre Uchenna Ogundu'nun yeni takımı belli oldu.
Alanyaspor'un Ogundu ile prensip anlaşmasına vardığı haberde yer aldı. Uchenna Ogundu, 1. Lig'de 19 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.