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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren penaltıda karar doğru mu? Hakem yorumcuları "Tartışmasız" diyerek son sözü söyledi

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RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyete 90+4. dakikadaki penaltı golüyle ulaştı. Penaltı düdüğü büyük tartışma yaratırken yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem yorumcuları, pozisyonun tartışmasız penaltı olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. beIN Sports'un hakem yorumcuları sarı-lacivertlilere zaferi getiren penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

"TARTIŞILACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Pozisyonu yorumlayan Bülent Yıldırım, "Bizim stoperlerimizde bu hastalık var. Gelince penaltı olur diyoruz. Kolu genişletti. Pozisyon içerisinde. Net bir genişletme. Doğru bir penaltı. Tartışılacak hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

"KOLU TOPUN ÖNÜNE KOYMASI YETERLİ"

Deniz Çoban ise yaptığı yorumda, "Pozisyon içeride şüphe yok. Kural vücudunu genişletmesi, kolunu topun önüne koymasını yeterli görüyor." dedi.

"ELİ VE KOLU DOĞAL KONUMDA DEĞİL"

Bahattin Duran ise, "Onur Ergün'ün eli ve kolu doğal konumda değil. Dirseğini vücuduna yapıştırarak gitse ve dönse farklı. Dirseğinizi açınca, buraya gelirse top bu artık ihlal. Abdulkadir pozisyonu biraz geç çalmış." yorumunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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