Fenerbahçe'ye En-Nesyri piyangosu! Kasa dolup taşacak

Fenerbahçe'ye En-Nesyri piyangosu! Kasa dolup taşacak
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması gündemde. Suudi Arabistan basınından aktarılan iddiaya göre Faslı golcünün yeni durağı Suudi Arabistan olacak. Sarı-lacivertlilerin beklentisinin ise 35 milyon euro olduğu öne sürüldü.

  • Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
  • Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri'nin olası transferinden 35 milyon euro gelir hedefliyor.
  • Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta 8 gol ve 1 asist üretti.

Fenerbahçe'de beklenen Youssef En-Nesyri ayrılığı gerçekleşmek üzere. Sarı-lacivertlilerde inişli çıkışlı performansıyla eleştirilerin hedefi olan Faslı golcünün, yeni golcü arayışlarına başlayan kulüpte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

En-Nesyri, Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak yıldız forvetin özellikle bu sezon beklentilerin altında kaldığı ve ayrılığın masada olduğu ifade ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN BASINI DUYURDU: YENİ ADRESİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; En-Nesyri'nin yeni durağı Suudi Arabistan olacak. Haberde, Al Ittihad ve Al Ahli kulüplerinin 28 yaşındaki golcü için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri'nin olası transferinden 35 milyon euro gelir hedefliyor. Suudi kulüplerinin, bu rakam doğrultusunda resmi temaslara başlaması bekleniyor.

BU SEZON 25 MAÇTA 9 GOLLÜK KATKI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıktı. Faslı golcü, bu karşılaşmaların 20'sinde görev alırken 8 gol ve 1 asist üreterek skora katkı verdi.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmir Güler:

Çok merak ediyorum bu kasayı gören bilen varmı nasıl 1 kasa her transfer haberinde dolup taşıyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCengiz TAN:

transfermarkt piyasası bile 30m Euro değilken bunların bu kazma dan 35 beklemesi de ilginç ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

kolpa haber

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

