Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat'a Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. İlk teklif 15 milyon euro olmasına rağmen Fenerbahçe tarafından yetersiz bulundu ve geri çevrildi. Ancak Suudi kulübünün teklifini 18 milyon euroya yükseltmesiyle transfer süreci hız kazandı. Fenerbahçe'nin bu teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin hızlandığı belirtildi. Ayrıca Suudi ekibinin Amrabat'a 6 milyon euro civarında yıllık ücret teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat'a Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Sarı-lacivertliler ilk teklifi düşük bulup geri çevirirken, teklifin yükselmesiyle transferde süreç hız kazandı.
BETIS'TE BEĞENİ TOPLADI, TALİPLER ARTTI
Sezon başında yaşanan kadro planlamasının ardından Real Betis'e satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrabat, İspanya'da ortaya koyduğu performansla beklentileri aştı. Betis'in oyuncunun bonservisini almak istediği konuşulurken, sürpriz bir gelişme transfer dengelerini değiştirdi.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN 18 MİLYON EURO
Faslı orta sahaya Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Fenerbahçe'nin kapısı önce 15 milyon euro ile çalındı ancak sarı-lacivertli yönetim bu teklifi yetersiz bulup geri çevirdi. Bunun üzerine Suudi kulübü teklifini 18 milyon euroya yükseltti.
YÖNETİM SICAK BAKIYOR, GÖRÜŞMELER HIZLANDI
Teklifin yükselmesinin ardından Fenerbahçe'nin bu rakama olumlu yaklaştığı ve görüşmeleri sıklaştırdığı ifade edildi. Suudi ekibinin ayrıca Amrabat'a 6 milyon euro civarında yıllık ücret teklif etmeye hazırlandığı ve transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği aktarıldı.