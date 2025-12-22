Fenerbahçe, Veerman ile anlaşmaya vardı

Haberler

Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen orta saha oyuncusu Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncunun kulübüyle de anlaşma noktasına geldi.

  • Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardı.
  • Fenerbahçe'nin orta saha transferi listesinde 2-3 aday bulunuyor ve Veerman'ın yanı sıra bir isimle daha imza atılabileceği belirtiliyor.
  • Joey Veerman, PSV Eindhoven formasıyla bu sezon 23 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman'ın transferinde mutlu sona ulaşıyor.

PRENSİP ANLAŞMAYA VARILDI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Hollandalı orta saha oyuncusu Veerman ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin kulübü PSV Eindhoven ile de anlaşma noktasına gelmek üzere olduğu belirtildi.

LİSTEDE 2-3 İSİM DAHA VAR

Öte yandan Fenerbahçe'nin orta saha transferi listesinde 2-3 aday bulunduğu, Veerman'ın yanı sıra bir isimle daha imza atılabileceği aktarıldı. Bu adaylardan birinin ise Domenico Tedesco'nun çok beğendiği Corendon Alanyasporlu Maestro olduğu kaydedildi.

16 GOLE KATKI YAPTI

PSV Eindhoven formasıyla bu sezon 23 maçta süre bulan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

