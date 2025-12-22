Fenerbahçe, Veerman ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman'ın transferinde mutlu sona ulaşıyor.

PRENSİP ANLAŞMAYA VARILDI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Hollandalı orta saha oyuncusu Veerman ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin kulübü PSV Eindhoven ile de anlaşma noktasına gelmek üzere olduğu belirtildi.

LİSTEDE 2-3 İSİM DAHA VAR

Öte yandan Fenerbahçe'nin orta saha transferi listesinde 2-3 aday bulunduğu, Veerman'ın yanı sıra bir isimle daha imza atılabileceği aktarıldı. Bu adaylardan birinin ise Domenico Tedesco'nun çok beğendiği Corendon Alanyasporlu Maestro olduğu kaydedildi.

16 GOLE KATKI YAPTI

PSV Eindhoven formasıyla bu sezon 23 maçta süre bulan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.