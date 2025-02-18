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Fenerbahçe ve Sanat Buluşması: Devrim Erbil ile Koleksiyon Tanıtımı

Fenerbahçe ve Sanat Buluşması: Devrim Erbil ile Koleksiyon Tanıtımı
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Fenerbahçe Kulübü, 1907 Art'ın projelerinden biri olan 'Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil&Fenerbahçe Koleksiyonu'nu tanıttı. Lansmanda konuşan Devrim Erbil, bu anın coşkusunu vurgularken, Ali Koç stadın büyütülmesi ile ilgili planlarını paylaştı.

1907 Fenerbahçe Derneği önderliğinde 1907 Art'ın ilk projesi olarak hayata geçirilen "Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil&Fenerbahçe Koleksiyonu"nun tanıtımı gerçekleştirildi.

Ülker Stadı'ndaki organizasyona Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, Ressam Devrim Erbil, Proje Küratörü Renk Erbil, Fenerbahçe Kulübü Yöneticileri ve davetliler katıldı.

Lansmanda konuşan Devrim Erbil, çok coşkulu olduğunu belirterek "Yüzlerce sergi açtım ama hiçbirinde sizlerle yaşadığım coşkunun benzerini yaşamadım. Fenerbahçe ve sanatın birleştiği bir ortam oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Koç: "İnşallah iki sene sonra stadımızı büyütmüş olacağız"

Tanıtımda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, iki sene içinde Ülker Stadı'nı büyütmeyi planladıklarını söyledi.

Ressam Devrim Erbil ile sergi üzerine sohbet eden Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Sanatın sporla buluştuğu bir gece için buradayız. Devrim Bey ile işbirliği yaptığımız için çok mutluyuz. Fenerbahçe bir spor kulübü olmanın da ötesindedir. Bunu hep söylüyoruz. Umarım projemiz hedeflerine ulaşır ve ilham kaynağı olur. İnşallah iki sene sonra stadımızı büyütmüş olacağız."

Tanıtım, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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