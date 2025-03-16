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Fenerbahçe ve Samsunspor Golsüz Eşitlikle İlk Yarısını Tamamladı

Fenerbahçe ve Samsunspor Golsüz Eşitlikle İlk Yarısını Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaştı. İlk yarı, her iki takımın da gol atamaması sonucu 0-0 sona erdi. Maçta dikkat çeken anlar arasında Oğuz Aydın'ın kaleci Okan Kocuk tarafından çıkarılan sert vuruşu yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Okan Kocuk topu çıkardı.

36. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

Hakemler: Cihan Aydın, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Osayi-Samuel, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Bola, Celil Yüksel, Bennasser, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Yedekler: Timur Bülbül, Nanu, Muja, Soner Aydoğdu, Ntcham, Tait, Dimata, Mumammet Özbaskıcı, Soner Gönül, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Sarı kartlar: Mouandilmadji, Celil Yüksel (Samsunspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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