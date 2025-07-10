Fenerbahçe ve PSG anlaştı! Asensio ilk teklifi kabul etmedi

Fenerbahçe ve PSG anlaştı! Asensio ilk teklifi kabul etmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile Paris Saint-Germain, Marco Asensio için anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerden Asensio'ya yıllık 9 milyon euro maaş teklif edildi ancak oyuncu, bu teklifi yeterli bulmadı ve maaşın artırılmasını talep etti. Oyuncuyla sözleşme görüşmeleri başladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Paris Saint-Germainli futbolcu Marco Asensio için sıcak bir gelişme yaşandı.

İKİ KULÜP ANLAŞMAYA VARDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Fransız devi Paris Saint-Germain, Marco Asensio transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe ve PSG anlaştı! Asensio ilk teklifi kabul etmedi

ASENSIO TEKLİFİ YETERLİ BULMADI

İki kulübün anlaşmasının ardından gözler İspanyol futbolcuya çevrildi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 9 milyon euro maaş teklif etti. Asensio'nun bu teklifi yeterli bulmadığı ve maaşının artırılmasını talep ettiği ifade edildi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin oyuncu ile sözleşme görüşmelerine başladığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki İspanyol yıldız, geride kalan sezonun ilk yarısını Paris Saint Germain'de, ikinci yarısını ise kiralık Aston Villa'da geçirdi. Marco Asensio bu süreçte 37 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 5 asist üretti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı

Ünlü oyuncu tatilde giydiği elbise ile ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

gelırsen aklın yok demek.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama

Dursun Özbek'ten açıklama: Osimhen'in transferi...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.