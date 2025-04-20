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Fenerbahçe ve Kayserispor 1-1 Beraberlikte Süper Lig Maçında Buluştu

Fenerbahçe ve Kayserispor 1-1 Beraberlikte Süper Lig Maçında Buluştu
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı, Kayserispor'un Ramazan Civelek'in golüyle öne geçtiği, Fenerbahçe'nin ise Anderson Talisca ile eşitliği sağladığı 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Gökhan Sazdağı'nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

15. dakikada Maximin'in sol çaprazdan ortasında uzak köşede En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

20. dakikada Mert Müldür'ün sol taraftan ortasında kale alanı içindeki Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

29. dakikada Maximin'in pasında sol tarafta topla buluşan Tadic'in ceza sahası içine girip ortada En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

36. dakikada Maximin'in sol taraftan içeri sert gönderdiği topu kontrol etmek isteyen kaleci Bilal elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Talisca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osay-Samuel, Diego Carlos, Milan Skriniar, Mert Müldür, Rodrigues Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Levent Mercan, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Kayserispor: Bilal Bayazit, Julian Jeanvier, Joseph Attamah, Lionel Carole, Gökhan Sazdağı, Baran Ali Gezek, Ali Karimi, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Carlos Mane, Duckens Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Korkmazcan Dernek, Necip Özer, Mehmet Eray Özbek, Anthony Uzodimma, Kayra Cihan, Burak Efe Arslan, Batuhan Özgan, Alperen Öztaş, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Goller: Anderson Talisca (dk. 36) (Fenerbahçe), Ramazan Civelek (dk. 7) (Kayserispor) - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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