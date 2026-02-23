Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 tamamladı. Her iki takım da önemli gol fırsatlarından yararlanamadı.
Stat: Chobani
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü (Dk. 27 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde (Dk. 40 Kante), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca
Kasımpaşa : Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Diabate, İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun
Sarı kartlar: Dk. 38 Diabate, Dk. 41 Baldursson, Dk. 42 Frimpong ( Kasımpaşa )
14. dakikada Asensio'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Musaba'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
15. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Benedyczak'ın derin pasında savunmanın arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Ederson son anda topu kornere çeldi.
20. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine ortasında Asensio şutunu çekti, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
45+1. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Nene'nin pasında topla buluşan Musaba, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol oyuncunun çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis topu son anda kornere tokatladı.
45+3. dakikada Kante'den topu kapan Cenk Tosun, soldan atağa katılan Diabate'le pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.