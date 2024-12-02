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Fenerbahçe ve Gaziantep FK Beraberlikle 1-1 Ayrıldı

Fenerbahçe ve Gaziantep FK Beraberlikle 1-1 Ayrıldı
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşılaştı. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede, Fenerbahçe'nin golü Oğuz Aydın'dan, Gaziantep FK'nın golü ise David Okereke'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Maxim'in çıkarken kaptırdığı top sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan En-Nesyri'nin pasında Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

8. dakikada Tadic'in ara pasında En-Nesyri'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41. dakikada Ndiaye'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Okereke'nin, Samet Akaydin'in markajından kurtulduktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Livakovic golü engelledi. Pozisyonun devamında seken topu takip eden Okereke meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Alper Akarsu, İbrahim Bozbey, Bersan Duran

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Filip Kostic, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Mert Müldür, Levent Mercan, Cenk Tosun, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Yusuf Ayçiçek, Allan Saint Miximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Salem M'Bakata, Badu Ndiaye, Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Alexandru Maxim, David Okereke, Kenan Kodro, Christopher Lungoyi

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Philippe Daubin, Furkan Soyalp, Halil İbrahim Dervişoğlu, Paul Mandouki, Mirza Cihan, İlker Karakaş, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Oğuz Aydın (dk. 3) (Fenerbahçe) David Okereke (dk. 41) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Kenan Kodro (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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