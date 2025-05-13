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Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan İtalyan kaleci Alex Meret için transfer savaşına girdi. Sezon sonunda bonservisi elinde olacak Meret'e her iki kulüp de talip. Yaz transfer döneminde bu transfer için büyük bir rekabet yaşanması bekleniyor.

İtalyan devi Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan Alex Meret için Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi.

YARIŞA GİRDİLER

Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki İtalyan kaleci Alex Meret'i kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi elinde olacak oyunculara yönelen iki kulüp, Meret için kıyasıya bir yarış içine girdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor

TÜRKİYE'YE SICAK

Alex Meret'in Avrupa'dan bazı kulüplerle de görüşmeler yaptığı ifade edilirken, hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Kaleyi güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip, yaz transfer döneminde bu transfer için ciddi bir rekabet yaşayabilir.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerman genç :

Kupalarına Yıldızına baksa bilir kime geleceğini kaleci

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Ali koç: benim babam zengi ben ne istersem alır ben alacam binicem üstüne vurucam kırbacı vurucam kırbacı

Yorum Beğen3
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