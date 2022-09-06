Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da peşinde olduğu İngiliz futbolcu Nathan Redmond, Beşiktaş'a imza atıyor

Beşiktaş, Southampton forması giyen Nathan Redmond'un transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgileniyordu. Siyah-beyazlılar, 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı 28 yaşındaki kanat oyuncusuna 1.5 milyon euro ödeyecek.

Süper Lig'de 5. haftayı lider kapatan Beşiktaş transferin bitmesine sayılı günler kala bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da peşinde olduğu Nathan Redmond transferinde sona geldi.

1 YILLIĞINA KİRALANACAK

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Southampton ile Nathan Redmond transferi konusunda anlaşmaya vardı. İngiliz kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak siyah-beyazlılar, futbolcuya 1.5 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş'ın transfere ilişkin resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

7 SEZONDUR SOUTHAMPTON FORMASI GİYİYOR

Nathan Redmond, 2016 yılında Norwich City'den 13.5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu 7 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor. Redmond, Southampton ile çıktığı 232 maçta 30 gol-27 asistlik performans gösterdi. İngiliz futbolcu geçen sezon ise 32 maçta forma giyip takımına 3 gol-5 asist katkısı verdi.