Fenerbahçe ve Galatasaray, 404. Derbide Karşılaşacak

Güncelleme:
Fenerbahçe ile Galatasaray, 404. derbilerinde yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi karşısındaki galibiyet sayısı 149, sarı-kırmızılıların ise 130. Bu önemli mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray yarın oynanacak derbiyle 404. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 149'a 130 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Kadıköy'de karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 32 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 9 galibiyet, 4 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla ikinci sırada yer alıyor.

404. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 403 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya'nın 543 golüne, Aslan 502 golle karşılık verdi.

Ligde 137. maç

İki takım, Süper Lig tarihinde ise 136 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 45 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol attı.

Geçen sezon 3 kez rakip oldular

Fenerbahçe ile Galatasaray geçtiğimiz sezon 2'si Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 maç yaptı. Ligdeki karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar deplasmanda 3-1 kazanırken, RAMS Park'taki derbi ise 0-0 sona erdi. Ezeli rakipler, kupada da çeyrek finalde rakip olurken, Aslan sahadan 2-1'lik galip ayrıldı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında 8'si lig, 1'er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele de berabere sona erdi.

Derbide Yasin Kol düdük çalacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak. Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol kariyerinde ilk kez bu derbide görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
