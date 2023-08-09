Fenerbahçe'nin vazgeçtiği Tete'yi Galatasaray kaptı! İmza için İstanbul'da

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Tete sağlık kontrolünden başarılı şekilde geçti. RAMS Park'a gelen Brezilyalı futbolcu kısa süre içerisinde resmi imzayı atacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, Tete'nin transferini hukuki, finansal ve teknik kadro raporu doğrultusunda uygun bulmadığını belirterek yarıştan çekilmişti.

Galatasaray transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Tete'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Bir sorunu çıkmayan futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Tete'yi renklerine bağladı. Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

MAAŞI VE İMZA PARASI NE KADAR?

Tete, Galatasaray'dan yıllık garanti 2.5 milyon euro maaş alacak. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya imza parası olarak ise 3.5 milyon euro ödeyecek.