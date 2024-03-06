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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazır

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.

Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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