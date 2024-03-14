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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e mağlup oldu ve 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup olarak sahasındaki 12 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Ancak, ilk maçta elde ettiği galibiyetle tur atlamayı başardı.

Sahasında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, rakibini elemeyi başarırken sahasındaki 12 maçlık serisi sona erdi.

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, iç sahada ilk kez kaybetti. Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'i konuk eden sarı-lacivertliler, müsabakayı 1-0 kaybetmesine rağmen ilk maçta elde ettiği 3-0'lık galibiyetle tur atladı.

2022-2023 sezonu başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e kaybeden sarı-lacivertliler, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, bu sezon ise UEFA Konferans Ligi elemelerinde 3, grup aşamasında ise 3 maç oynarken, toplam 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Son 16 turunda Union Saint- Gilloise ile oynayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup olurken, evindeki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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