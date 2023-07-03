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Fenerbahçe, Umut Nayır ile anlaştı! Milli oyuncuyla imza an meselesi

Fenerbahçe, Umut Nayır ile anlaştı! Milli oyuncuyla imza an meselesi

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Hangikredi Ümraniyespor'da forma giyen Umut Nayir ile anlaşma sağladı. Geçen sezon 17 gol atan milli futbolcu, imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi. Oyuncunun sarı lacivertlilerle 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de forvet arayışı hız kesmeden devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren yönetim aradığı forveti Hangikredi Eyüpspor'da buldu.

UMUT NAYIR İLE ANLAŞILDI

Fenerbahçe, geçen sezon Hangikredi Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Umut Nayir ile anlaşma sağlandı. Sarı lacivertliler, milli futbolcu ile son detayları görüşüyor. Milli futbolcu önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe, Umut Nayır ile anlaştı! Milli oyuncuyla imza an meselesi

17 GOL ATTI

Geçen sezon performansıyla dikkat çeken Umut Nayir, 17 gol kaydederek ligin en fazla gol atan yerli oyuncusu oldu. Milli futbolcu, son olarak Galler karşısında kilidi açan golü kaydederek ay yıldızlıların 3 puan ulaşmasında önemli rol oynadı.

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