Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

Bu arada antrenmanın bir bölümünü Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de izledi.

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title