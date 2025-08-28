Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

FENERBAHÇE

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off Turu'nda veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FUTBOL

- UEFA Şampiyonlar Ligi

19.00 Galatasaray'ın doğrudan katılacağı 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi gerçekleştirilecek.

- UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

20.00 Samsun spor - Panathinaikos

- UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

20.00 Beşiktaş - FC Lausanne-Sport

20.00 Universitatea Craiova - Başakşehir FK

TRABZONSPOR

16.40 Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

17.00 Bordo-mavili takım çalışmalarını sürdürecek. (Antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık olacak)

BASKETBOL

- Basketbol Hazırlık Maçı

19.00 Galatasaray MCT Technic - Petkimspor

YÜZME

11.00 Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı basın toplantısı düzenleyecek.

BAKAN BAK

- 11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Mimar Sinan Spor Kompleksi temel atma ve yaz spor okulları kapanış programına katılacak.

- 20.00 Bakan Bak, Beşiktaş - FC Lausanne-Sport arasında oynanacak Avrupa Konferans Ligi Play-Off mücadelesini izleyecek.