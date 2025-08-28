Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvadan elendi. Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
FENERBAHÇE
FUTBOL
- UEFA Şampiyonlar Ligi
19.00 Galatasaray'ın doğrudan katılacağı 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi gerçekleştirilecek.
- UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
20.00 Samsun spor - Panathinaikos
- UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
20.00 Beşiktaş - FC Lausanne-Sport
20.00 Universitatea Craiova - Başakşehir FK
TRABZONSPOR
16.40 Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
17.00 Bordo-mavili takım çalışmalarını sürdürecek. (Antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık olacak)
BASKETBOL
- Basketbol Hazırlık Maçı
19.00 Galatasaray MCT Technic - Petkimspor
YÜZME
11.00 Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı basın toplantısı düzenleyecek.
BAKAN BAK
- 11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Mimar Sinan Spor Kompleksi temel atma ve yaz spor okulları kapanış programına katılacak.
- 20.00 Bakan Bak, Beşiktaş - FC Lausanne-Sport arasında oynanacak Avrupa Konferans Ligi Play-Off mücadelesini izleyecek.