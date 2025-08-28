Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvadan elendi. Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off Turu'nda veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
