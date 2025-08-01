Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için açıkladığı kadrosunda yeni transferleri Nelson Semedo ve Milan Skriniar'a yer verirken, Diego Carlos ve Cengiz Ünder gibi bazı oyuncuları kadroda bulundurmadı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferlerden Nelson Semedo ve Milan Skriniar kadroda yer aldı. Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao ise bildirilen kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin listesinde şu oyuncular bulunuyor: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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