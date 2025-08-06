Fenerbahçe, Feyenoord'a Deplasmanda Mağlup Oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord takımına konuk oldu. Maçta iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuç, tur için ikinci maç öncesi Fenerbahçe için zorlu bir durum yarattı. Takım, rövanş maçında tur atlama şansını artırmak için daha iyi bir sonuç almak zorunda.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor