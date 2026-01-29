UEFA Avrupa Ligi: FCSB: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Rumen ekibi FCSB ile karşılaştığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. İlk yarıda İsmail Yüksek'in golüyle üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rakiplerine karşı etkili bir oyun sergiledi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanattan Oosterwolde'nin ortasında ceza sahası içinde Talisca'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
17. dakikada Nene'nin sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarnovanu'dan döndü. Dönen topu arka direkte En-Nesyri ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
18. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde İsmail'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
31. dakikada Thiam'ın savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Olaru'nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.
36. dakikada Thiam'ın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.
Stat: National Arena
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic
FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam
Yedekler: Razvan Udrea, Lukas Zima, Valentin Cretu, Joyskim Dawa, David Kiki, Andrei Dancus, Mihai Toma, George Popescu, Juri Cisotti
Teknik Direktör: Elias Charalambous
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Youssef En-Nesyri
Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Alaettin Ekici
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller: İsmail (dk. 18) (Fenerbahçe)
Sarı kart: İsmail (Fenerbahçe) - İSTANBUL